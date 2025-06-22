Российский велогонщик Власов выиграл горную классификацию на «Туре Швейцарии»

Российский велогонщик Александр Власов выиграл горный зачет многодневки «Тур Швейцарии», которая проходила с 15 по 22 июня.

Власов, представляющий команду Red Bull – Bora – Hansgrohe, набрал 45 очков в классификации. Вторым стал португалец Жоау Алмейда (UAE Team Emirates – XRG) с 29 очками, третьим – швейцарец Мауро Шмид (Jayco AlUla) с 24.

В общем зачете многодневки победил Алмейда, а Власов занял 21-е место.