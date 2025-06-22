«Тур Швейцарии». 8-й этап. Гонщики проедут индивидуальную «разделку» на 10 км
22 июня пройдет заключительный 8-й этап многодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
8-й этап
Беккенрид – Штокхютте
10 км
Начало – 12:38 по московскому времени.
Общий зачет (после 7-го этапа)
1. Кевин Воклен (Франция, Arkea – B&B Hotels) – 29.00,55
2. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) – 0,33
3. Жюлиан Алафилипп (Франция, Tudor Pro Cycling) – 0,41
4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 1,19
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 2,28
6. Леннард Кемна (Германия, Lidl – Trek) – 2,59
7. Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla) – 3,34
8. Пабло Кастрильо (Испания, Movistar) – 4,27
9. Илан ван Вильдер (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4,30
10. Клеман Шампуссен (Франция, XDS Astana Team) – 6,07
23. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 26,43
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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