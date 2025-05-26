Примож Роглич может сняться с «Джиро д’Италия» после 15-го этапа.

Словенский гонщик Red Bull – Bora – Hansgrohe дважды попал в завалы на 15-м этапе многодневки и финишировал 31-м, уступив победителю почти 2 минуты.

В общем зачете Роглич опустился на 10-е место с отставанием в 3,53 от лидера Исаака дель Торо.

«Решать, сможет ли он продолжить гонку, будет врач команды», – заявил спортивный директор немецкой команды Кристиан Пемер.

Сегодня на многодневке день отдыха. Гонка продолжится 16-м этапом 27 мая.

Роглич выигрывал «Джиро д’Италия» в 2023 году.

«Джиро д’Италия». 15-этап. Верона победил, Сторк – 2-й, дель Торо продолжает лидировать в общем зачете