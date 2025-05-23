«Джиро д’Италия». 13-й этап. Гонщики проедут 180 км по маршруту с финишем в подъем четвертой категории
23 мая пройдет 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия-2025»
13-й этап
Ровиго – Виченца
180 км
Начало – 14:05 по московскому времени.
Общий зачет (после 12-го этапа)
1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 42.42,39
2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 0,33
3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,09
4. Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) – 1,11
5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,26
6. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 1,58
7. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,11
8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) – 2,18
9. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates – XRG) – 2,35
10. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – то же время
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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