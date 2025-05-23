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«Джиро д’Италия». 13-й этап. Гонщики проедут 180 км по маршруту с финишем в подъем четвертой категории

23 мая пройдет 13-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия-2025»

13-й этап

Ровиго – Виченца

180 км

Профиль/Карта

Начало – 14:05 по московскому времени.

Общий зачет (после 12-го этапа)

1. Исаак дель Торо (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – 42.42,39

2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates – XRG) – 0,33

3. Антонио Тибери (Италия, Bahrain – Victorious) – 1,09

4. Саймон Йейтс (Великобритания, Visma | Lease a Bike) – 1,11

5. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 1,26

6. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 1,58

7. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek) – 2,11

8. Брэндон Макналти (США, UAE Team Emirates – XRG) – 2,18

9. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates – XRG) – 2,35

10. Тимен Аренсман (Нидерланды, INEOS Grenadiers) – то же время

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoДжиро д'Италия
велошоссе
Тимен Аренсман
Саймон Йейтс
Хуан Аюсо
Ричард Карапас
Джулио Чикконе
logoПримож Роглич
Адам Йейтс
Исаак дель Торо
Брэндон Макналти
Антонио Тибери
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