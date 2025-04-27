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«Льеж – Бастонь – Льеж». Погачар, Эвенепул, Пидкок, Скельмосе, Воклен проедут гонку длиной 252 км

27 апреля пройдет однодневная велогонка «Льеж – Бастонь – Льеж».

«Льеж – Бастонь – Льеж»

Бельгия

252 км

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Начало – 11:15 по московскому времени.

Фавориты

Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)

Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step)

Марк Хирши (Швейцария, Tudor Pro Cycling)

Энрик Мас (Испания, Movistar)

Бен О’Коннор (Австралия, Jayco AlUla)

Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling)

Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL)

Алекс Аранбуру (Испания, Cofidis)

Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek)

Магнус Корт (Дания, Uno-X Mobility)

Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Магнус Корт Нильсен
Маттиас Скельмосе
logoТадей Погачар
Льеж-Бастонь-Льеж
Энрик Мас
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logoАлекс Аранбуру
logoТомас Пидкок
Кевин Воклен
Бен О'Коннор
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