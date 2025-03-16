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Алина Лысенко завоевала серебро в спринте на Кубке наций по велотреку в Турции

Российская велогонщица Алина Лысенко завоевала серебро на Кубке наций в Турции.

Россиянка Алина Лысенко завоевала серебряную медаль на Кубке наций по велотреку, который проходит в турецкой Конье.

В финале спринта Лысенко уступила китаянке Юань Лиин, которая в квалификации установила новый рекорд мира – 9,976 секунды.

– Я очень рада, потому что понимала, как будет с китаянкой тяжело. Ее рекорд – это фантастика, была в шоке, когда увидела. Что это значит для меня – просто надо больше тренироваться.

– Как вам трек? Крупные соревнования на нем впервые.

– Трек мне понравился, классный. Местами тяжелый, местами скоростной, – сказала Лысенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
logoАлина Лысенко
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велотрек
Кубок наций
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