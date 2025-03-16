Алина Лысенко завоевала серебро в спринте на Кубке наций по велотреку в Турции
Российская велогонщица Алина Лысенко завоевала серебро на Кубке наций в Турции.
Россиянка Алина Лысенко завоевала серебряную медаль на Кубке наций по велотреку, который проходит в турецкой Конье.
В финале спринта Лысенко уступила китаянке Юань Лиин, которая в квалификации установила новый рекорд мира – 9,976 секунды.
– Я очень рада, потому что понимала, как будет с китаянкой тяжело. Ее рекорд – это фантастика, была в шоке, когда увидела. Что это значит для меня – просто надо больше тренироваться.
– Как вам трек? Крупные соревнования на нем впервые.
– Трек мне понравился, классный. Местами тяжелый, местами скоростной, – сказала Лысенко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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