Бурлакова не выступит в гите на чемпионате Европы по велотреку из-за болезни

Россиянка Яна Бурлакова не выступит в гите на чемпионате Европы по велотреку.

Ранее спортсменка выиграла на ЧЕ золото в индивидуальном спринте. Турнир проходит в Хейсден‑Зелдере (Бельгия).

Бурлакова рассказала, что выступала на соревнованиях с температурой.

«Гит она не поедет. Я не исключаю, что там тоже, даже в таком состоянии, может быть медаль, но тут важнее поберечь здоровье», – сказал тренер Бурлаковой Владимир Хозов.