Бурлакова не выступит в гите на чемпионате Европы по велотреку из-за болезни
Россиянка Яна Бурлакова не выступит в гите на чемпионате Европы по велотреку.
Ранее спортсменка выиграла на ЧЕ золото в индивидуальном спринте. Турнир проходит в Хейсден‑Зелдере (Бельгия).
Бурлакова рассказала, что выступала на соревнованиях с температурой.
«Гит она не поедет. Я не исключаю, что там тоже, даже в таком состоянии, может быть медаль, но тут важнее поберечь здоровье», – сказал тренер Бурлаковой Владимир Хозов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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