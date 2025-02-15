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Бурлакова о победе на ЧЕ по велотреку: «Проснулась ночью, а у меня температура 38,3. Думала, что все пропало»

Яна Бурлакова рассказала, что выиграла ЧЕ по велотреку на фоне болезни.

Бурлакова выиграла золото в индивидуальном спринте на чемпионате Европы, проходящем в Хейсден‑Зелдере (Бельгия). Алина Лысенко завоевала бронзу.

— Тренер говорит, что вы заболели перед стартом?

 — Да, так и есть. Живу, благодаря жаропонижающему и сообщениям поддержки, которые мне присылают.

— По три заезда в решающих стадиях!

 — Я нахожусь пока в таком бреду, иногда даже забываю что я делала и кому‑то писала, и сколько заездов там было.

— Когда проехали квалификацию подумали, что все пропало?

 — Нет, я думала, что все пропало, когда проснулась ночью, а у меня температура 38,3. Когда квалификацию проехала, конечно, результатом довольна не была, а в 1/4 финала уже рассчитывала именно не на силы, а на тактику. Все‑таки есть у всех определенные шаблоны. На это ориентировалась.

— То, что вы попали в один полуфинал с еще одной россиянкой, Алиной Лысенко, как восприняли?

— Честно, сначала я расстроилась. На внутренних соревнованиях она обычно побеждает. Потом поняла, что при таком раскладе мы точно вернемся с медалью. Рада за свою победу, но и за ее победу бы порадовалась тоже. Мне уже было неважно, кто выиграет, - сказала Бурлакова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
чемпионат Европы
logoсборная России жен
велотрек
logoАлина Лысенко
logoЯна Бурлакова (Тыщенко)
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