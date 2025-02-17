Победитель «Тур де Франс», двукратный олимпийский чемпион Герейнт Томас завершит карьеру по окончании сезона

Валлийский велогонщик Герейнт Томас объявил, что завершает спортивную карьеру.

Томас выступал в гонках на шоссе и треке. Он – победитель «Тур де Франс» 2018 года, двукратный олимпийский чемпион в командном преследовании на треке (2008, 2012), трехкратный чемпион мира в командном преследовании на треке (2007, 2008 и 2012).

«Думаю, пришло время сделать это официально. Да, это будет мой последний год в пелотоне. Неплохо получилось, не так ли? Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что буду профессионалом на протяжении 19 лет.

У меня будет много времени, чтобы поразмышлять об этом. Но перед этим нужно подготовиться к нескольким важным гонкам», – написал 38-летний спортсмен в соцсети.