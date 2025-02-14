Скорняков и Савекин стали 11-ми на чемпионате Европы по велотреку, Аверина и Валгонен – 18-е
Скорняков и Савекин стали 11-ми на чемпионате Европы по велотреку.
Чемпионат Европы проходит в бельгийском Хесден-Золдер. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Григорий Скорняков занял 11-е место в гонке на выбывание, Илья Савекин – 11-й в гонке по очкам.
Мария Аверина стала 18-й в скрэтче, Валерия Валгонен – 18-я в гонке на выбывание.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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