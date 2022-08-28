Всероссийская Спартакиада. Шмелева победила в кейрине, Дмитриев – в спринте, другие результаты

Дарья Шмелева победила в кейрине на турнире по велоспорту на треке в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.
Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта
Санкт-Петербург
Женщины
Кейрин
1. Дарья Шмелева
2. Яна Тыщенко
3. Ольга Гончарова
Мэдисон
1. Мария Аверина – Гульназ Хатунцева
2. Алена Иванченко – Инна Абайдуллина
3. Евгения Мудрая – Дарья Малькова
Мужчины
Мэдисон
1. Лев Гонов – Влас Шичкин
2. Виктор Бугаенко – Михаил Постарнак
3. Сергей Ростовцев – Александр Смирнов
Спринт
2. Александра Дубченко
3. Данила Бурлаков