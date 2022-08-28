Всероссийская Спартакиада. Шмелева победила в кейрине, Дмитриев – в спринте, другие результаты

Теги велотрек результаты сборная России Спартакиада сборная России жен Денис Дмитриев Гульназ Хатунцева (Бадыкова) Дарья Шмелева Мария Аверина Сергей Ростовцев Лев Гонов Яна Тыщенко Александр Смирнов Влас Шичкин Велоспорт

Дарья Шмелева победила в кейрине на турнире по велоспорту на треке в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Санкт-Петербург

Женщины

Кейрин

1. Дарья Шмелева

2. Яна Тыщенко

3. Ольга Гончарова

Мэдисон 

1. Мария Аверина – Гульназ Хатунцева

2. Алена Иванченко – Инна Абайдуллина

3. Евгения Мудрая – Дарья Малькова

Мужчины

Мэдисон 

1. Лев Гонов – Влас Шичкин

2. Виктор Бугаенко – Михаил Постарнак

3. Сергей Ростовцев – Александр Смирнов

Спринт

1. Денис Дмитриев

2. Александра Дубченко

3. Данила Бурлаков

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