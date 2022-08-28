Всероссийская Спартакиада. Шмелева победила в кейрине, Дмитриев – в спринте, другие результаты

победила в кейрине на турнире по велоспорту на треке в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта

Санкт-Петербург

Женщины

Кейрин

1. Дарья Шмелева

2. Яна Тыщенко

3. Ольга Гончарова

Мэдисон

1. Мария Аверина – Гульназ Хатунцева

2. Алена Иванченко – Инна Абайдуллина

3. Евгения Мудрая – Дарья Малькова

Мужчины

Мэдисон

1. Лев Гонов – Влас Шичкин

2. Виктор Бугаенко – Михаил Постарнак

3. Сергей Ростовцев – Александр Смирнов

Спринт

1.

2. Александра Дубченко

3. Данила Бурлаков