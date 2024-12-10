«Подруга рандомно подходила к незнакомым людям у «Сапсана» с просьбой перевезти паспорт в Питер». Велогонщица Лысенко о визе для соревнований в Лондоне

Велогонщица Алина Лысенко рассказала необычную историю о том, как получала визу.

21-летняя россиянка Лысенко в декабре выиграла спринтерский зачет Лиги чемпионов в велотреке. Последние старты проходили в Лондоне.

– Помнишь день, когда получила приглашение на Лигу чемпионов?

– Еще как! 11 сентября. Мой сезон уже завершился, я готовилась к отдыху, была на свадьбе у подруги. И тут раз – сообщение. Как я обрадовалась!

– Так отдых же отменился.

– Ха-ха. Выпал шанс погоняться на международной арене со знаменитыми спортсменками, получить крутой опыт. Проблемой представлялись только визы. Начали заниматься ими с того же дня.

Шенген я получила очень быстро. А вот с британской – целое приключение. Я могла остаться без двух последних этапов, которые проходили в Лондоне. Пришлось идти на риск, довериться незнакомым людям.

– Рассказывай!

– Я уже была на этапе во Франции, когда пришло сообщение по второму паспорту. Его забирала девушка, которая помогала с оформлением документов. Прямо около визового центра ее встретила моя хорошая подруга Алина Моисеева.

Которая с этим паспортом рванула на вокзал – и у «Сапсана» рандомно подходила к незнакомым людям с просьбой перевезти документ в Питер. Это вообще опасно, но другого выхода на тот момент не было – доставка слишком долгая.

Алине (Моисеевой) все отказывали, смотрели на нее как на сумасшедшую, но, к счастью, она сумела убедить одну женщину – рассказала ей всю ситуацию и объяснила, насколько это важно для моей карьеры. Наверное, никогда не увижу эту добрую женщину, но она мне невероятно помогла, и я очень ей благодарна.

На вокзале в Питере, прямо у вагона, ждал брат. Он передал паспорт отцу, а тот уже отдал его единственному знакомому нам человеку, который выезжал в Европу – Вячеславу Владимировичу Екимову.

Когда Вячеслав Владимирович прилетел в Ниццу, мы были на этапе в Нидерландах. И мой любимый механик Саша Самарин рванул из Апелдорна туда, чтобы взять паспорт и вернуться с ним в Амстердам. История на всю жизнь!

– Елки-24.

– Когда я ехала в Париже, а мой паспорт остался здесь, думала, что шансов доехать до Лондона уже не остается. Сколько всего должно было сложиться! Просто чудо. В итоге запрыгнула в последний вагон. Правда, полетела в Великобританию уже одна, у Саши Самарина не было визы туда, – рассказала Лысенко в интервью Спортсу’‘.

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