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Велогонщица Лысенко о выступлении в Лиге чемпионов: «Приглашению я безумно обрадовалась и еще безумно испугалась. Понимала, что будет тяжело все это организовать»

Велогонщица Лысенко поделилась впечатлениями от выступления в Лиге чемпионов.

Алина Лысенко стала первой россиянкой, выигравшей спринтерскую классификацию UCI Лиги чемпионов. Она первой в истории одержала пять побед подряд в рамках серии.

— Вы вообще думали, что после Кубка наций вас позовут в Лигу чемпионов?

— Я не ожидала приглашения, вообще об этом не думала. Сезон закончился, я тренировалась и готовилась к гонкам в Крылатском. Но в сентябре пришло приглашение как призерке Кубка наций. Понятно, я обрадовалась. Дальше был страшный процесс с визами. То есть этому приглашению я безумно обрадовалась и еще безумно испугалась — 50 на 50. Понимала, что будет тяжело все это организовать.

— Как удалось получить британскую визу?

— Паспорт, в котором была британская виза, был готов в день, когда я уже улетела. К тому же подавалась я в Питере — в Москве не было слотов на британскую визу — а значит и забирать его нужно было там же. В итоге паспорт там, а я уже в Париже. Мария, девушка, которая занималась визой, отдала его моей подруге Алине Моисеевой, та передала его в сапсан абсолютно рандомным людям.

— Сразу взяли?

— Нет, с третьей попытки. Я, конечно, понимаю, как мы рисковали, но уже вариантов просто не было — и доставкой не успевали в Москву к отъезду человека, который был готов паспорт взять. Алина объясняла людям, что я спортсменка и это прям важно! В итоге ей это удалось! Брат встретил паспорт на вокзале, передал папе. И так получилось, что в нужные сроки в Европу никто не ехал, кроме Вячеслава Владимировича Екимова, у которого как раз было заседание комиссии UCI.

Это был наш единственный шанс и ему в итоге паспорт и передали. Но и это еще не все — паспорт нужен срочно, а он на комиссии UCI в Ницце, я уже в Апелдорне! Пришлось механику — Саша Самарин, спасибо! — за этим паспортом слетать, потому что сроки поджимали. Вообще с этой поездкой помогало столько людей! Всех перечислить даже сложно. Всем благодарна.

— Ваш нейтральный комбинезон практически цвета лидера классификации, как так получилось?

— Это забавная история. Первый раз надела комбез на съемку для инфографики, но заметила, что на меня как-то не так смотрят — оказывается реально, лидерский комбинезон практически такой же. Мне даже на фотосессии сказали, почему я в лидерском комбезе. На самом деле только верх похож, низ другой, — сказала Лысенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России жен
logoМатч ТВ
Алина Лысенко
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