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Россиянка Алина Лысенко одержала шестую победу на этапах Лиги чемпионов по велотреку и лидирует в общем зачете

Российская велогонщица Алина Лысенко победила в кейрине на четвертом этапе Лиги чемпионов по велотреку, который проходит в Лондоне.

Для Лысенко эта уже шестая победа на этапах Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Россиянка лидирует в общем зачете, набрав 140 очков. Второй идет колумбийка Марта Байона (110 очков), третьей – британка Эмма Фунукейн (103).

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoсборная России жен
Алина Лысенко
велотрек
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