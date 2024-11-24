Россиянка Лысенко выиграла кейрин на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку

Россиянка Алина Лысенко победила на первом этапа Лиги чемпионов по велотреку.

Соревнования прошли накануне во французском городе Сен-Кантен-ан-Ивелин. Лысенко заняла первое место в кейрине, второй стала британка Эмма Финукейн, третьей – Стефи ван дер Пет из Нидерландов.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Следующий этап ЛЧ пройдет в нидерландском Апелдорне 29-30 ноября.