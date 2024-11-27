Бельгийский велогонщик Туур Ханке скончался в возрасте 19 лет

Бельгийский велогонщик Туур Ханке умер в возрасте 19 лет.

Об этом сообщается в соцсетях команды спортсмена The Lead Out Cycling.

Как пишет RMC Sport, Ханке скончался 25 ноября в свой день рождения, причины смерти не уточняются. За несколько месяцев до этого он завершил спортивную карьеру по личным обстоятельствам.

«У велогонщиков и сотрудников [команды] сохранились лучшие воспоминания о Тууре. Всегда уважительный, всегда веселый, всеми любимый.

Всем, кто знал Туура, желаем много сил. Прежде всего его семье, партнерам по команде, друзьям в клубе и за его пределами», – выразили соболезнования в The Lead Out Cycling.