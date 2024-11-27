Бельгийский велогонщик Туур Ханке скончался в возрасте 19 лет
Бельгийский велогонщик Туур Ханке умер в возрасте 19 лет.
Об этом сообщается в соцсетях команды спортсмена The Lead Out Cycling.
Как пишет RMC Sport, Ханке скончался 25 ноября в свой день рождения, причины смерти не уточняются. За несколько месяцев до этого он завершил спортивную карьеру по личным обстоятельствам.
«У велогонщиков и сотрудников [команды] сохранились лучшие воспоминания о Тууре. Всегда уважительный, всегда веселый, всеми любимый.
Всем, кто знал Туура, желаем много сил. Прежде всего его семье, партнерам по команде, друзьям в клубе и за его пределами», – выразили соболезнования в The Lead Out Cycling.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RMC Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости