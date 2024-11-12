Мерзость в тхэквондо: тренер из Косово дал пощечину 8-летней дочери после поражения
Дикий инцидент на детском чемпионате Европы по тхэквондо в Албании – тренер отвесил пощечину 8-летней дочери после поражения в финале.
1. Чемпионат Европы для детей с 6 до 8 лет проходил в Тиране. В финале одной из категорий девочка из Косово Валина Фетиу встречалась с соперницей из Сербии. Проиграв поединок, расстроенная спортсменка подошла к отцу и личному тренеру Велимиру.
Сначала отец грубо снял шлем с девочки, из-за чего та упала на колени, потом поднял ее на ноги и ударил по щеке.
Валина заплакала, а позже что-то прокричала отцу. Девушка из организаторов (вероятно, судья) подошла к спортсменке, обняла и попробовала успокоить.
2. Некрасивый момент быстро получил резонанс, но в Косово проблемы как будто не заметили: Федерация тхэквондо и Олимпийский комитет страны в соцсетях порадовались двум серебряным медалям на турнире, а на запросы СМИ до сих пор не ответили.
А вот Европейская федерация тхэквондо разобрала инцидент и все-таки наказала Велимира Фетиу… дисквалификацией на шесть месяцев.
«Наблюдательный совет соревнований чемпионата Европы среди детей в Тиране наказал тренера отстранением на шесть месяцев, так как он проявил физическую агрессию по отношению к своему спортсмену в конце поединка.
Инцидент заснят на камеру и ясно показывает, что тренер делает то, что нетерпимо в нашем виде спорта. От тренера потребовали публичных извинений, отстранение распространяется на все соревнования, как национальные, так и международные», – говорится в заявлении.
Но похоже, что последствия для Фетиу все-таки будут серьезнее.
Министр культуры и спорта Косово Даулина Османи осудила тренера: «Этот случай насилия является серьезным нарушением принципов спортивного образования и ухода за детьми. Такое поведение неприемлемо и не представляет собой ничего, чем должен быть спорт – пространство для развития, поддержки и вдохновения для молодых людей.
В то время как Европейская федерация тхэквондо приняла меры против тренера, Совет по борьбе с негативными явлениями в спорте передал дело в компетентную прокуратуру и попросил Косовскую федерацию тхэквондо немедленно принять меры для расследования деятельности тренера в спортивной системе.
Мы призываем все ответственные учреждения отреагировать и принять быстрые меры для рассмотрения этого случая и предотвращения подобных случаев».
3. Сам же Велимир Фетиу попытался оправдаться – на публичные извинения это мало похоже:
«Я хотел успокоить дочь, потому что она приняла это поражение очень близко к сердцу. Она начала плакать и кричать, и я не хотел, чтобы она показывала себя в таком состоянии перед другими.
Это была гонка за первое место. Она заняла второе место, она была намного лучше, чем участница из Сербии. Она 8-летняя девочка, и она начала плакать. Я сказал ей успокоиться.
Это была не пощечина, а прикосновение к лицу, чтобы успокоить ее и сказать ей, что она закончила схватку и ей нужно принять поражение так, как подобает спортсмену.
Никто не может любить моего ребенка больше, чем я».
Но вряд ли ему это поможет.
Да, кому то такой подход действительно идет лучше, но таких единицы. Одних палка закалит, других сломает, одних поддержка заставит поверить в себя, другие слишком поверят в себя и будут халтурить - никогда не угадаешь. Но чтобы ребенок с самого детства спокойно воспринимал удары и оскорбления и при этом не сломался - у него должна быть мощнейшая психика. А теперь совместите "ребенок" и "мощнейшая психика" и посчитайте вероятность успешного совпадения