Мерзость в тхэквондо: тренер из Косово дал пощечину 8-летней дочери после поражения

Дикий инцидент на детском чемпионате Европы по тхэквондо в Албании – тренер отвесил пощечину 8-летней дочери после поражения в финале.

1. Чемпионат Европы для детей с 6 до 8 лет проходил в Тиране. В финале одной из категорий девочка из Косово Валина Фетиу встречалась с соперницей из Сербии. Проиграв поединок, расстроенная спортсменка подошла к отцу и личному тренеру Велимиру.

Сначала отец грубо снял шлем с девочки, из-за чего та упала на колени, потом поднял ее на ноги и ударил по щеке.

Валина заплакала, а позже что-то прокричала отцу. Девушка из организаторов (вероятно, судья) подошла к спортсменке, обняла и попробовала успокоить.

2. Некрасивый момент быстро получил резонанс, но в Косово проблемы как будто не заметили: Федерация тхэквондо и Олимпийский комитет страны в соцсетях порадовались двум серебряным медалям на турнире, а на запросы СМИ до сих пор не ответили.

А вот Европейская федерация тхэквондо разобрала инцидент и все-таки наказала Велимира Фетиу… дисквалификацией на шесть месяцев.

«Наблюдательный совет соревнований чемпионата Европы среди детей в Тиране наказал тренера отстранением на шесть месяцев, так как он проявил физическую агрессию по отношению к своему спортсмену в конце поединка.

Инцидент заснят на камеру и ясно показывает, что тренер делает то, что нетерпимо в нашем виде спорта. От тренера потребовали публичных извинений, отстранение распространяется на все соревнования, как национальные, так и международные», – говорится в заявлении.

Но похоже, что последствия для Фетиу все-таки будут серьезнее.

Министр культуры и спорта Косово Даулина Османи осудила тренера: «Этот случай насилия является серьезным нарушением принципов спортивного образования и ухода за детьми. Такое поведение неприемлемо и не представляет собой ничего, чем должен быть спорт – пространство для развития, поддержки и вдохновения для молодых людей.

В то время как Европейская федерация тхэквондо приняла меры против тренера, Совет по борьбе с негативными явлениями в спорте передал дело в компетентную прокуратуру и попросил Косовскую федерацию тхэквондо немедленно принять меры для расследования деятельности тренера в спортивной системе.

Мы призываем все ответственные учреждения отреагировать и принять быстрые меры для рассмотрения этого случая и предотвращения подобных случаев».

3. Сам же Велимир Фетиу попытался оправдаться – на публичные извинения это мало похоже:

«Я хотел успокоить дочь, потому что она приняла это поражение очень близко к сердцу. Она начала плакать и кричать, и я не хотел, чтобы она показывала себя в таком состоянии перед другими.

Это была гонка за первое место. Она заняла второе место, она была намного лучше, чем участница из Сербии. Она 8-летняя девочка, и она начала плакать. Я сказал ей успокоиться.

Это была не пощечина, а прикосновение к лицу, чтобы успокоить ее и сказать ей, что она закончила схватку и ей нужно принять поражение так, как подобает спортсмену.

Никто не может любить моего ребенка больше, чем я».

Но вряд ли ему это поможет.