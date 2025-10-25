Чемпионат мира по велотреку. Лысенко завоевала бронзу в спринте, победив Бурлакову в заезде за 3-е место
Россиянка Алина Лысенко завоевала бронзу чемпионата мира по велотреку.
Соревнования проходят в чилийском Сантьяго. В индивидуальном спринте Лысенко победила соотечественницу Яну Бурлакову в заезде за третье место.
Чемпионат мира по велотреку
Сантьяго, Чили
Женщины
Индивидуальный спринт
1. Хетти ван дер Вау (Нидерланды)
2. Мина Сато (Япония)
3. Алина Лысенко (Россия)
4. Яна Бурлакова (Россия)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
