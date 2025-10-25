Лысенко о чемпионате мира по велотреку: «Мандраж больше, чем на Лиге чемпионов. Волнуюсь по причине моих кондиций, есть усталость»

Алина Лысенко поделилась впечатлениями от выступления на ЧМ по велотреку.

Чемпионат мира проходит в чилийском Сантьяго. Лысенко завоевала бронзу в спринте, опередив в заезде на 3-е место соотечественницу Яну Бурлакову.

– Атмосфера для меня очень сильно отличается. Лига чемпионов – это очень серьезные соревнования, там высокая конкуренция, но еще это шоу, и все проходит в развлекательном формате. Сейчас мандраж был больше, чем на Лиге чемпионов.

Волнуюсь больше и по причине моих кондиций – с чемпионата России это наблюдается, хотя сейчас уже полегче. Усталость есть. Сезон был насыщенный. Много гонок, все лето я была в разъездах. Все это отражается на общем состоянии.

– Как оцениваете полуфинал спринта?

– Полуфинал у меня не получился, но где‑то в глубине души я понимала, что вряд ли смогу побороться. Я соперничала с Миной Сато до этого, и тогда получалось, но сейчас все складывалось иначе. Поэтому понимала, что скорее всего буду бороться за бронзу, но не знала кто будет моей соперницей.

В итоге за бронзу было поспокойнее ехать. Мы с Яной часто ездим друг с другом и часто в три тура. То, что меня понизили во втором туре... Я там действительно допустила ошибку и после заезда извинилась перед Яной. Я немножко вжала ее в борт. Это было не специально, я смотрела в другую сторону и просто поехала.

Яна закричала, я поехала резко вниз от испуга, но понимала, что сделала не очень красивую вещь. Поэтому сразу извинилась. Я такими криминальными вещами никогда не занимаюсь. Этот эпизод случился по инерции, – сказала Лысенко .

