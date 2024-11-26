Вячеслав Екимов: «Президент UCI подтвердил, что видит меня в новом составе профессионального совета со стороны Международного союза велосипедистов»
Екимов заявил, что Лапартьен хочет видеть его в новом руководстве UCI.
Давид Лапартьен – глава Международного союза велосипедистов (UCI). Он является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).
Екимов, входящий в состав профессионального совета UCI, принял участие в заседании органа, которое прошло во Франции.
«Президент UCI подтвердил, что видит меня в новом составе профессионального совета со стороны Международного союза велосипедистов в следующем году», – сказал глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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