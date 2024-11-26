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Вячеслав Екимов: «Президент UCI подтвердил, что видит меня в новом составе профессионального совета со стороны Международного союза велосипедистов»

Екимов заявил, что Лапартьен хочет видеть его в новом руководстве UCI.

Давид Лапартьен – глава Международного союза велосипедистов (UCI). Он является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). 

Екимов, входящий в состав профессионального совета UCI, принял участие в заседании органа, которое прошло во Франции.

«Президент UCI подтвердил, что видит меня в новом составе профессионального совета со стороны Международного союза велосипедистов в следующем году», – сказал глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoВячеслав Екимов
Давид Лапартьен
Международный союз велосипедистов (UCI)
ТАСС
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