Вячеслав Екимов: «Президент UCI подтвердил, что видит меня в новом составе профессионального совета со стороны Международного союза велосипедистов»

Екимов заявил, что Лапартьен хочет видеть его в новом руководстве UCI.

Давид Лапартьен – глава Международного союза велосипедистов (UCI). Он является кандидатом на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).

Екимов, входящий в состав профессионального совета UCI, принял участие в заседании органа, которое прошло во Франции.

«Президент UCI подтвердил, что видит меня в новом составе профессионального совета со стороны Международного союза велосипедистов в следующем году», – сказал глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.