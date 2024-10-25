18-летний велогонщик Николай Кузьменко дисквалифицирован на 6 лет за допинг.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Кузьменко после того, как в его допинг-пробе обанружили две запрещенные субстанции: лигандрол и мельдоний.

Срок дисквалификации спортсмена завершится 21 июля 2030 года.

Кузьменко – серебряный призер Кубка России-2024 по велотреку.