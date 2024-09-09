Призер чемпионата Европы по ВМХ Андреев дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Призер ЧЕ по BMX дисквалифицирован на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Бронзовый призер чемпионата Европы-2021 по ВМХ-фристайлу Константин Андреев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом ТАСС со ссылкой на документы Федерации велосипедного спорта России (ФВСР ).

Андреев дисквалифицирован на два года за нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении. Срок дисквалификации спортсмена завершится 26 февраля 2026 года.