Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на 8 лет за допинг
Чемпион Европы по маунтинбайку Медведев дисквалифицирован на 8 лет за допинг.
Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.
В допинг-пробе россиянина, взятой в рамках целевого внесоревновательного тестирования, обнаружили эритропоэтин.
Срок дисквалификации спортсмена истечет 10 июля 2032 года.
Медведев уже отбывал полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2017-м.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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