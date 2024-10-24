Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Чемпион Европы по маунтинбайку Медведев дисквалифицирован на 8 лет за допинг.

Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе россиянина, взятой в рамках целевого внесоревновательного тестирования, обнаружили эритропоэтин. Срок дисквалификации спортсмена истечет 10 июля 2032 года. Медведев уже отбывал полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2017-м.