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Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на 8 лет за допинг

Чемпион Европы по маунтинбайку Медведев дисквалифицирован на 8 лет за допинг.

Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Алексей Медведев дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе россиянина, взятой в рамках целевого внесоревновательного тестирования, обнаружили эритропоэтин.

Срок дисквалификации спортсмена истечет 10 июля 2032 года.

Медведев уже отбывал полугодовую дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2017-м.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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дисквалификации
маунтинбайк
Алексей Медведев
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