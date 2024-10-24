Яна Бурлакова: «Мне поступали предложения выступать за другие сборные, но я не хочу менять гражданство»

Яна Бурлакова рассказала, что ей предлагали сменить спортивное гражданство.

Российская велогонщица выиграла золотую медаль чемпионата мира в Дании в гите на дистанции 500 метров.

«Мне поступали предложения выступать за другие сборные, но я не хочу менять гражданство. Все плохое когда-нибудь заканчивается, поэтому российские спортсмены должны готовы в нужный момент быть в оптимальной форме и доказать миру, что остаются на высоком уровне.

Что касается перехода Михаила Яковлева, то у каждого своя жизнь, каждый имеет право на выбор, ему было так комфортнее. Лично мне было бы некомфортно выступать за другую страну, без своих близких и своего дома», – сказала Бурлакова.