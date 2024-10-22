Яна Бурлакова: «Было очень тяжело вернуться на мировую арену. Были проблемы с визами, перелетами, велосипедами»

Яна Бурлакова рассказала о сложностях в связи с возвращением на мировую арену.

Российская велогонщица выиграла золотую медаль чемпионата мира в Дании в гите на дистанции 500 метров.

«Было очень тяжело подготовиться и вернуться на мировую арену после двух лет недопуска. Были проблемы с визами, с перелетами, с велосипедами.

Но нам очень много кто помогал, особенно хочу отметить китайскую сборную и команду Казахстана», – сказала Бурлакова.