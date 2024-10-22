Яна Бурлакова: «Было очень тяжело вернуться на мировую арену. Были проблемы с визами, перелетами, велосипедами»
Яна Бурлакова рассказала о сложностях в связи с возвращением на мировую арену.
Российская велогонщица выиграла золотую медаль чемпионата мира в Дании в гите на дистанции 500 метров.
«Было очень тяжело подготовиться и вернуться на мировую арену после двух лет недопуска. Были проблемы с визами, с перелетами, с велосипедами.
Но нам очень много кто помогал, особенно хочу отметить китайскую сборную и команду Казахстана», – сказала Бурлакова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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