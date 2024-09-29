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Велошоссе. Чемпионат мира. Погачар победил в групповой гонке, О’Коннор – 2-й, ван дер Пул – 3-й, Власов – 32-й

Словенский велогонщик Погачар выиграл групповую гонку на чемпионате мира-2024.

Велошоссе

Чемпионат мира

Винтертур – Цюрих, Швейцария

273,9 км

Групповая гонка

Мужчины

1. Тадей Погачар (Словения) – 6.27,30

2. Бен О’Коннор (Австралия) – 0,34

3. Матье ван дер Пул (Нидерланды) – 0,58

4. Том Скуиньш (Латвия) – то же время

5. Ремко Эвенепул (Бельгия)

6. Марк Хирши (Швейцария)

7. Бен Хили (Ирландия) – 1,00

8. Энрик Мас (Испания) – 1,01

9. Куинн Симмонс (США) – 2,18

10. Ромен Барде (Франция)...

32. Александр Власов (Россия) – 6,36

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
велошоссе
результаты
logoсборная США
logoсборная Франции
logoсборная Швейцарии
logoсборная Латвии
чемпионат мира по велоспорту
logoсборная Австралии
logoсборная Бельгии
сборная Нидерландов
logoРомен Барде
Том Скуиньш
Бен О'Коннор
Матье ван дер Пул
logoРемко Эвенепул
Марк Хирши
Тадей Погачар
сборная Словении
Бен Хили
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