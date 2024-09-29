Велошоссе. Чемпионат мира. Погачар победил в групповой гонке, О’Коннор – 2-й, ван дер Пул – 3-й, Власов – 32-й

Словенский велогонщик Погачар выиграл групповую гонку на чемпионате мира-2024.

Велошоссе

Чемпионат мира

Винтертур – Цюрих, Швейцария

273,9 км

Групповая гонка

Мужчины

1. Тадей Погачар (Словения) – 6.27,30

2. Бен О’Коннор (Австралия) – 0,34

3. Матье ван дер Пул (Нидерланды) – 0,58

4. Том Скуиньш (Латвия) – то же время

5. Ремко Эвенепул (Бельгия)

6. Марк Хирши (Швейцария)

7. Бен Хили (Ирландия) – 1,00

8. Энрик Мас (Испания) – 1,01

9. Куинн Симмонс (США) – 2,18

10. Ромен Барде (Франция)...

32. Александр Власов (Россия) – 6,36