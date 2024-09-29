Велошоссе. Чемпионат мира. Погачар победил в групповой гонке, О’Коннор – 2-й, ван дер Пул – 3-й, Власов – 32-й
Словенский велогонщик Погачар выиграл групповую гонку на чемпионате мира-2024.
Велошоссе
Чемпионат мира
Винтертур – Цюрих, Швейцария
273,9 км
Групповая гонка
Мужчины
1. Тадей Погачар (Словения) – 6.27,30
2. Бен О’Коннор (Австралия) – 0,34
3. Матье ван дер Пул (Нидерланды) – 0,58
4. Том Скуиньш (Латвия) – то же время
5. Ремко Эвенепул (Бельгия)
6. Марк Хирши (Швейцария)
7. Бен Хили (Ирландия) – 1,00
8. Энрик Мас (Испания) – 1,01
9. Куинн Симмонс (США) – 2,18
10. Ромен Барде (Франция)...
32. Александр Власов (Россия) – 6,36
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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