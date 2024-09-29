Глеб Сырица победил на первом этапе «Тура Лангкави» в Малайзии

Российский велогонщик Глеб Сырица выиграл первый этап «Тур Лангкави» в Малайзии.

Сырица выступает за Astana Qazaqstan. Второе место в гонке занял голландец Каспер ван Уден (команда DSM–firmenich PostNL), третье – итальянец Лоренцо Конфорти (VF Group–Bardiani–CSF–Faizane).

«Этап был коротким и очень быстрым. Ребята все время были рядом со мной, помогали держать позицию, подвозили воду, так как было очень жарко. На последних километрах у нас был отличный «поезд», мы вышли вперед, заняли позицию под спринт. На заключительном километре Рюдигер Зелиг оставил меня там, где нужно было, после чего я открыл спринт где-то за 250 метров до финиша.

После бельгийских классик чувствую себя достаточно неплохо, так что рад, что удалось реализовать хорошую форму сразу на первом же этапе. Что ж, посмотрим, как будут проходить следующие дни, но, конечно, настраиваюсь на борьбу на каждом спринтерском этапе», – сказал Сырица после гонки.