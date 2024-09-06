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«Вуэльта». 19-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 2800 м и финишем в подъем первой категории

6 сентября пройдет 19-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании»

«Вуэльта-2024»

19-й этап

Логроньо – Альто де Монкальвильо

173,5 км

Профиль/Карта

Начало – 14:29 по московскому времени.

Общий зачет (после 18-го этапа)

1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 68.41,14

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,05

3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 1,25

4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 1,46

5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 3,48

6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 3,53

7. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,00

8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,27

9. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 5,19

10. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 5,38...

15. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 17,12

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
велошоссе
результаты
logoВуэльта
logoМикель Ланда
Павел Сиваков
logoАлександр Власов
logoПримож Роглич
Бен О'Коннор
Энрик Мас
Ричард Карапас
Давид Годю
Карлос Родригес
Маттиас Скельмосе
Флориан Липовиц
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