«Вуэльта». 19-й этап. Гонщики проедут маршрут с набором высоты 2800 м и финишем в подъем первой категории
6 сентября пройдет 19-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании»
«Вуэльта-2024»
19-й этап
Логроньо – Альто де Монкальвильо
173,5 км
Начало – 14:29 по московскому времени.
Общий зачет (после 18-го этапа)
1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 68.41,14
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,05
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 1,25
4. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 1,46
5. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 3,48
6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 3,53
7. Маттиас Скельмосе (Дания, Lidl – Trek) – 4,00
8. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 4,27
9. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 5,19
10. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 5,38...
15. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 17,12
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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