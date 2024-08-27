«Вуэльта». 10-й этап. Гонщики проедут по среднегорному маршруту с четырьмя категорийными подъемами

Теги велошоссе результаты Вуэльта Микель Ланда Адам Йейтс Павел Сиваков Александр Власов Примож Роглич Бен О'Коннор Энрик Мас Ричард Карапас Давид Годю Карлос Родригес Феликс Галль Флориан Липовиц Велоспорт

27 августа пройдет десятый этап многодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта-2024»

10-й этап

Пуэнтеареас – Байона

159,6 км

Профиль/Карта

Начало – 14:42 по московскому времени. 

Общий зачет (после 9-го этапа)

1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 36.09,36 

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,53

3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,32

4. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,35

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 5,17

6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,29

7. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,30

8. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – то же время

9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 6,00

10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 6,32

11. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 7,11...

17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,46

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий