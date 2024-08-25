«Вуэльта». 9-й этап. Адам Йейтс победил, Карапас – 2-й, Сиваков – 6-й, Власов – 21-й, О’Коннор сохранил лидерство в общем зачете

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Британский велогонщик Адам Йейтс выиграл 9-й этап многодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2024»

9-й этап

Мотриль – Гранада

178,2 км 

Профиль/Карта

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 4.42,28

2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 1,39

3. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,45

4. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – то же время

5. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

6. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)

8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)

9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)

10. Энрик Мас (Испания, Movistar)...

21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,21

Общий зачет (после 9-го этапа)

1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 36.09,36 

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,53

3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,32

4. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,35

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 5,17

6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,29

7. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,30

8. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – то же время

9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 6,00

10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 6,32

11. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 7,11...

17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,46

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23 комментария
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Мас чуть жестко не улетел. Такая атака серьезно испорчена.
+5
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+5
Ответ denvaskar
Ахаха та да... роглу сегодня сделали все кто хотел. Рад за йейтса и обидненько за маса. Ох и вуэльта. Непредсказуемая
Надо смотреть профиль этой Вуэльты. Осталось 12 этапов до конца и из них только на одном набор высоты будет меньше 2500 метров - на разделке. И только один транзитный - 17 где серьезная гора будет посередине. А так шесть этапов с финишем в гору (с учетом Ковадонги) плюс четыре где в рамках последних 10 километров есть неровности различной степени сложности. Так что поменяется все не один раз.
+4
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+4
Карапас отыграл больше двух минут и стал третьим в общем зачете)))
+4
0
+4
Ответ denvaskar
Судя по последним двум этапах у Боро нет конкуренции. Роглич если снова не упадет где-то, то кажется исход ясен. Надежда, что Мас зацепится за Роглу и хоть какая-то интрига будет.
вы явно перепутали Роглича с Погачаром
+3
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+3
Боре надо готовить Липовица в капитаны.
+3
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+3
Ответ тот еще школьник
Надо смотреть профиль этой Вуэльты. Осталось 12 этапов до конца и из них только на одном набор высоты будет меньше 2500 метров - на разделке. И только один транзитный - 17 где серьезная гора будет посередине. А так шесть этапов с финишем в гору (с учетом Ковадонги) плюс четыре где в рамках последних 10 километров есть неровности различной степени сложности. Так что поменяется все не один раз.
Вчера об этом писал, два "не горных" этапа из оставшихся с финишем в горку первой категории
+2
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+2
Ответ sfilatov13
вы явно перепутали Роглича с Погачаром
Ахаха та да... роглу сегодня сделали все кто хотел. Рад за йейтса и обидненько за маса. Ох и вуэльта. Непредсказуемая
+2
0
+2
Ответ Pink Floyd1276
Всем, кому еще трезвые, большой прЮвет! УАЕ-шники должны реваншироваться, этап за ними.
УАЕ-шники должны реваншироваться - ребята я это чувствовал, в них течет Погачоравская кровь, так легко не сдадутся.
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Очень рад за Адама. Пахал на Туре на благо Тадея вместе со всей командой, теперь хоть самому можно порадоваться вот таким победам.
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А вот это уже становится очень интересная гонка. 4 секунды подрезал О’Коннор
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Только досмотрел этап. Ухх красотища! Какой-то блокбастер а не велогонка) Даже анализировать особо пока не хочется, чистое наслаждение. Вуэльта как всегда самая веселая! А дальше ведь любимая Галисия..
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+1
Роглич не железный - может травма, может возраст, но есть шанс, что победит кто-то другой.
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Мас уехал на минуту - под спуск все равно догнали.
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+1
Мас далеко не уйдёт, Карапаз возможно догонит Адама
+1
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+1
Всем, кому еще трезвые, большой прЮвет! УАЕ-шники должны реваншироваться, этап за ними.
+2
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+1
Денёк пострадать в Андалусии, а завтра в Виго, +27 и свежий ветерок с Атлантики))
+1
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Ответ Больное животное
Карапас отыграл больше двух минут и стал третьим в общем зачете)))
Вот видишь..😁😯
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Ответ Мерседес-Бендзь
А вот это уже становится очень интересная гонка. 4 секунды подрезал О’Коннор
Как отдохнул - знаю, не баньские это истории!?
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Ответ Cube Litening C:68X
Вот видишь..😁😯
Аа) Помню твой прогноз.. А Карапас-то неплох!
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Судя по последним двум этапах у Боро нет конкуренции. Роглич если снова не упадет где-то, то кажется исход ясен.
Надежда, что Мас зацепится за Роглу и хоть какая-то интрига будет.
+2
-2
0
Ответ тот еще школьник
Мас чуть жестко не улетел. Такая атака серьезно испорчена.
Жаль
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Вуельта в этом году будет огонь, еще и разделкой заканчивается. Класс
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Ох, уж эти... падежи 🙈🧐☝️🤬
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