«Вуэльта». 9-й этап. Адам Йейтс победил, Карапас – 2-й, Сиваков – 6-й, Власов – 21-й, О’Коннор сохранил лидерство в общем зачете
Британский велогонщик Адам Йейтс выиграл 9-й этап многодневки «Вуэльта Испании».
«Вуэльта Испании-2024»
9-й этап
Мотриль – Гранада
178,2 км
1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 4.42,28
2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 1,39
3. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,45
4. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – то же время
5. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)
6. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)
7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)
8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)
9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)
10. Энрик Мас (Испания, Movistar)...
21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,21
Общий зачет (после 9-го этапа)
1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 36.09,36
2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,53
3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,32
4. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,35
5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 5,17
6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,29
7. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,30
8. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – то же время
9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 6,00
10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 6,32
11. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 7,11...
17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,46
Надежда, что Мас зацепится за Роглу и хоть какая-то интрига будет.