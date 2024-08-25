«Вуэльта». 9-й этап. Адам Йейтс победил, Карапас – 2-й, Сиваков – 6-й, Власов – 21-й, О’Коннор сохранил лидерство в общем зачете

Британский велогонщик Адам Йейтс выиграл 9-й этап многодневки «Вуэльта Испании».

«Вуэльта Испании-2024»

9-й этап

Мотриль – Гранада

178,2 км

Профиль/Карта

1. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 4.42,28

2. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 1,39

3. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 3,45

4. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – то же время

5. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe)

6. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates)

7. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)

8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe)

9. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ)

10. Энрик Мас (Испания, Movistar)...

21. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 7,21

Общий зачет (после 9-го этапа)

1. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 36.09,36

2. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 3,53

3. Ричард Карапас (Эквадор, EF Education – EasyPost) – 4,32

4. Энрик Мас (Испания, Movistar) – 4,35

5. Микель Ланда (Испания, Soudal Quick-Step) – 5,17

6. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 5,29

7. Адам Йейтс (Великобритания, UAE Team Emirates) – 5,30

8. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – то же время

9. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) – 6,00

10. Давид Годю (Франция, Groupama – FDJ) – 6,32

11. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates) – 7,11...

17. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 10,46