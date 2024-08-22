Екимов о невыдаче виз россиянам на ЧМ в Китае: «Со стороны организаторов не проверили, документы были в иероглифах. Нам было сложно проверить»
В Федерации велоспорта России объяснили пропуск ЧМ в Китае из-за отсутствия виз.
Сообщалось, что российские спортсмены не выступят на юниорском чемпионате мира по велотреку из-за проблем с визами. Турнир проходит в китайском Лояне с 21 по 25 августа.
«Пропустим юниорский чемпионат мира. Технический сбой произошел при подаче на визу, получилась накладка. Со стороны приглашения были некорректно присланы документы, в связи с этим пошла задержка. В итоге под дату планируемого выезда визы не оказались выданы.
Сложно кого-то обвинять. Со стороны организаторов не проверили, документы были в иероглифах, нам было сложно проверить. То, что нас не игнорировали, нас приглашали, наших нейтральных спортсменов, это хорошо», – рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Не благодари, 2024 год, нельзя быть настолько отсталым.
Ныть что оказывается документы были в иероглифах - это безумие.
Вопиющая некомпетентность со стороны чиновников, классика))