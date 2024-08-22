Екимов о невыдаче виз россиянам на ЧМ в Китае: «Со стороны организаторов не проверили, документы были в иероглифах. Нам было сложно проверить»

Теги велотрек Вячеслав Екимов ФВСР чемпионат мира среди юниоров юниорская сборная России юниорская сборная России жен ТАСС Велоспорт

В Федерации велоспорта России объяснили пропуск ЧМ в Китае из-за отсутствия виз.

Сообщалось, что российские спортсмены не выступят на юниорском чемпионате мира по велотреку из-за проблем с визами. Турнир проходит в китайском Лояне с 21 по 25 августа.

«Пропустим юниорский чемпионат мира. Технический сбой произошел при подаче на визу, получилась накладка. Со стороны приглашения были некорректно присланы документы, в связи с этим пошла задержка. В итоге под дату планируемого выезда визы не оказались выданы.

Сложно кого-то обвинять. Со стороны организаторов не проверили, документы были в иероглифах, нам было сложно проверить. То, что нас не игнорировали, нас приглашали, наших нейтральных спортсменов, это хорошо», – рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

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27 комментариев
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Открываешь камеру телефона, наводишь на иероглифы, получаешь перевод.
Не благодари, 2024 год, нельзя быть настолько отсталым.
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Кажется это все, что нужно знать об уровне российских бюрократов
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Ответ AllenatoreFirenze
Нет, так это не работает. Но вот зайти в одно из бесконечных агенств переводов? Компьютерного переводчика корректного не будет оочень долго, возможно никогда. Но люди, которые этим занимаются, в большом количестве
Для стандартизированных текстов, которыми и являются документы на визы, приглашения, инструкции и т.д. - все прекрасно работает. Хоть с китайского, хоть с арабского, но и самому легко понимать.
Ныть что оказывается документы были в иероглифах - это безумие.
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Все секретарши с айфонами, с помощью которых можно перевести иероглифы, были в отпусках. Вместе с ответственными чиновниками из федерации велосипедного спорта России.
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Извиняйте, граждане, но я такой русофобии даже у Баха и Гашека не видел. Доколе!
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Не, ну первый же выезд за границу и пишут все на не русском языке. Ашот ни в чем не виноват.
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Да болт на вас забили ваши "братья" ,так и говори,сербы и все остальные такие же "братья" кстати,но любителям салавьева это не понять
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Неужели так тяжело потратиться на переводчика с китайского чтоли))

Вопиющая некомпетентность со стороны чиновников, классика))
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Это прикол что-ли какой?! В 24 году такую чушь нести...во всей федерации отсутствовали телефоны с выходом в интернет? Да даже если так...не судьба было дойти до условного РУДН? Позвонить в МИД? Да даже банально дойти до китайского рынка, который есть в любом городе...мне вот на китайском рынке в моём городе без проблем подтвердили аккаунт вичат когда мне это нужно было...да и когда стало известно о чм в Китае? Вчера вечером?! Явно ведь даже не за месяц или два...за это время уже сами могли выучить китайский язык...
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И это во времена когда Мишустин с ответственным товарищем из компартии за спорт внеполитики выступает
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Так на-ду-ли или нет?😏
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Ответ Александр Сачков
Причём тут Соловьёв? Чиновничий косяк же.
Сначала он говорил про какую-то просроченную лицензию,потом плёл про перевод- из всего этого бреда следует только то,что китайцы их просто не пустили,чтобы у самих проблем не было,только никто такую правду не озвучить,кто расскажет,что их уже и "братья" пинают
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Чего прицепились? Может они на печатной машинке печатают, и пишут ручкой такой текст" Прошу выдать материальную помощь,в размере пять окладов"
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Зато секретарша прекрасно делает минет.
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Ответ Честный контроль
Все секретарши с айфонами, с помощью которых можно перевести иероглифы, были в отпусках. Вместе с ответственными чиновниками из федерации велосипедного спорта России.
Скорее ответственные чиновники оказались безответственными.
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учи ероглифы😋😋😋
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Чо он несет? Все вопросы в анкете дублированы на английский.
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Так все-таки технический сбой, накладка, или организаторы прислали липовые документы?
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Перевели с китайского подпись под документами... оказалось "Томас Бах"...
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Интересно, а других стран-участниц такие же затыки с визами или только нашим так повезло?
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Ответ TTX
Открываешь камеру телефона, наводишь на иероглифы, получаешь перевод. Не благодари, 2024 год, нельзя быть настолько отсталым.
Нет, так это не работает. Но вот зайти в одно из бесконечных агенств переводов? Компьютерного переводчика корректного не будет оочень долго, возможно никогда. Но люди, которые этим занимаются, в большом количестве
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Ответ AllenatoreFirenze
Нет, так это не работает. Но вот зайти в одно из бесконечных агенств переводов? Компьютерного переводчика корректного не будет оочень долго, возможно никогда. Но люди, которые этим занимаются, в большом количестве
Работает и уже достаточно давно
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Ответ AllenatoreFirenze
Нет, так это не работает. Но вот зайти в одно из бесконечных агенств переводов? Компьютерного переводчика корректного не будет оочень долго, возможно никогда. Но люди, которые этим занимаются, в большом количестве
Почему не работает? Я ещё в 2016 так в шанхайских кафе меню переводил сносно, с тех пор качество, думаю, сильно улучшилось.
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Ответ Юрий Плотников
Да болт на вас забили ваши "братья" ,так и говори,сербы и все остальные такие же "братья" кстати,но любителям салавьева это не понять
только любители сала способны это понять, куда уж тут любителям салавьева 🤷‍♂️
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