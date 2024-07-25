38% пользователей Sports заявили в опросе, что не будут смотреть Олимпиаду-2024, еще 38% посмотрят выборочно

Теги Олимпиада-2024 Велоспорт

38% пользователей Sports заявили в опросе, что не будут смотреть Олимпиаду-2024.

Еще 38% ответили, что посмотрят соревнования выборочно, а 24% выбрали вариант «Да, постараюсь смотреть как можно больше». На данный момент в опросе поучаствовали 20 674 человек.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Там выступят лишь 15 российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе.

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались

Опрос

А вы будете смотреть Олимпиаду-2024?
21559 голосов
Да, постараюсь как можно больше
24%
Олимпиада-2024
Выборочно несколько соревнований
38%
Даниил Медведев
Не буду
38%
Елена Вяльбе

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63 комментария
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выборочно посмотрю, если получится. л/а, теннис. м.б. баскет. ну как не посмотреть финальный бег на 100 м
+21
-2
+19
На самом деле некоторые виды спорта даже при участии в них российских спортсменов вряд-ли много кто смотрел бы. А например лёгкая атлетика интересна даже без участия наших.
+21
-5
+16
а сколько процентов из тех, кто не будет смотреть, вообще смотрели её раньше?
+20
-8
+12
Кто те загадочные 24%? Даже в лучшие годы смотреть ОИ целиком (или стремиться к этому) - что-то из разряда мазохизма. Потому что большинство видов спорта там весьма сомнительный интерес для широкой публики представляют.
+13
-2
+11
Ответ selso99
На спортивном сайте 38процентов не увлекаются спортом. Спортивная страна, конечно, у нас.
никакой логической связи. например, мне нравится музыка, но я не собираюсь смотреть цирк уродов под названием Евровидение. так же и с этой олимпиадой.
+21
-12
+9
Ответ Чатланин
а сколько процентов из тех, кто не будет смотреть, вообще смотрели её раньше?
Тем более летнюю. Многие домохозяйки смотрят только фк.
+13
-5
+8
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Кто те загадочные 24%? Даже в лучшие годы смотреть ОИ целиком (или стремиться к этому) - что-то из разряда мазохизма. Потому что большинство видов спорта там весьма сомнительный интерес для широкой публики представляют.
Это борцы с режимом. Будут смотреть от звонка до звонка назло Путину.
+11
-3
+8
Ответ Dallas Texas
Якобы 38 процентов которые не будут смотреть Олимпиаду это кремлеботы. Заходить на спортивный сайт и голосовать за то, что не будут вообще смотреть главное спортивное событие четырехлетия😅 НУ-НУ))) Олимпиада будет всегда Олимпиадой, туда все стремятся, со всего мира! Все хотят выиграть золото! А те кто не попал на нее, в пролете, в минусе, не повезло со страной и тд. Это люди обделенные...И те у кого нет возможности нормально посмотреть тоже. Хотя в интернете можно, но это не то. И вообще я заметил Спортсру удаляет сообщения, которые не вписываются в линию партии. Хотя никаких правил они не нарушают. Свободе на спортсе конец, хотя наверное ее никогда и не было в полной мере. Если человек, не может написать, что игры брикс, битвы азиатских чемпионов и прочее подобное г 😅 никому не интересны и просто посмешище, то порталу хана. Думаю что и это сообщение удалят, хотя здесь написана только очевиднейшая правда, понятная всем здоровым головой людям.
Нужно быть кремлеботом что не смотреть самое политизированное спортивное событие?
+16
-9
+7
Лёгкая атлетика, за исключением ходьбы и совсем и марафонских дистанций, лично для меня интересна и зрелищна всегда. Я давно немного жалею, что нет времени на более пристальный интерес, так бы и Бриллиантовую лигу поглядывал бы, был бы больше в теме и к главным стартам, но что есть, то есть, с большинством очередных новых топов получается знакомиться только по ходу Игр, однако это всегда зрелищно. Даже толкательно-метательные виды в поряде, правда только финалы.
Плавание тоже хорошая штука, хоть и дисциплин чертовски много.
Ну и игровые виды спорта: баскетбол, волейбол, гандбол. Баскетбол уже с групп буду глядеть, волейбол и гандбол с плей-оффов, притом эти два вида интересны и мужские, и женские. Тут вот наших сборных будет не хватать.
А, фехтование тоже прикольная тема, хотя и нередко без индикатора хрен поймёшь, кто кого кольнул.
Теннис тоже, конечно, буду отслеживать.
Можно посмотреть борьбы и дзюдо.
Короче, на ОИ всегда есть, что посмотреть.
+6
-1
+5
Ответ Potapson
На самом деле некоторые виды спорта даже при участии в них российских спортсменов вряд-ли много кто смотрел бы. А например лёгкая атлетика интересна даже без участия наших.
Согласен. Сам на летней смотрел баскетбол, теннис и волейбол. В редких случаях финальные стадии футбола. Все же глупо сову на глобус натягивать и говорить - были бы наши, смотрели бы все. Думаю в лучшем случае 1 из 10 опрошенных мог бы назвать хотя бы фамилию 1 российского спортсмена, который на прошлой олимпиаде в прыжках в высоту участвовал
+6
-1
+5
Ответ Александр Дроздов
Что не так с домохозяйками?
Все так. Они тут на спортсе. Статьи фк конкурируют по активности с футбольными. Но большинство из них смотрит только фк, а в летнюю олимпиаду фк не включили.
+7
-2
+5
А есть результаты подобных опресов перед другими Олимпиадами? Просто что бы увидеть разницу насколько неучастие своих спортсменов влияет на интерес.
+6
-1
+5
Ответ NoThanks
24%, которые написали что будут смотреть по максимуму - на самом деле особенно смотреть-то и не будут, просто они так ответили, чтобы быть в оппозиции, типа: классная олимпиада, все круто, все офигенно!!!111АДЫН :))
теперь им из принципа придётся смотреть олимпиаду от корки до корки, зачем ты это написал, обрёк людей на каторгу((((((((((
+12
-7
+5
Международные спортивные соревнования смотрю только те, где участвуют российские спортсмены. Если их нет, но не могу болеть за условные Реалы и Барселоны. Нет желания.
+6
-3
+3
Ответ selso99
Чтобы зайти на спортивный сайт, найти опрос и проголосовать, конечно да. Я так долго за Вами бежал, чтобы рассказать, как Вы мне безразличны.
Какая-то дичь.
Я зашел на сайт для своих целей, которые не касаются псевдоолимпиады и увидел опрос.
Или нужно для определенных целей заходить на сайт, чтобы его увидеть?
+6
-3
+3
Ответ selso99
На спортивном сайте 38процентов не увлекаются спортом. Спортивная страна, конечно, у нас.
На спортсе подавляющее большинство коммьюнити любит футбол, хоккей и фигурку - последних два на ОИ не будет, а футбол на Олимпиаде интересен разве что Владимиру Путину, поэтому ничего удивительного в этой статистике нет.
+3
0
+3
Ответ Чатланин
а сколько процентов из тех, кто не будет смотреть, вообще смотрели её раньше?
Ага особенно при опросе на спортивном сайте🤣. Конечно, почти 40% из них никогда раньше не смотрели олимпиаду))
+3
0
+3
Ответ NoThanks
24%, которые написали что будут смотреть по максимуму - на самом деле особенно смотреть-то и не будут, просто они так ответили, чтобы быть в оппозиции, типа: классная олимпиада, все круто, все офигенно!!!111АДЫН :))
Точно так же значительная часть тех, кто "Не буду", не смотрели бы при любом раскладе. Но вариант "Никогда и не смотрел, но на медальный зачёт дрочил регулярно" поломал бы всё обсуждение отсутствия трансляций.
+7
-4
+3
Ответ Dallas Texas
Якобы 38 процентов которые не будут смотреть Олимпиаду это кремлеботы. Заходить на спортивный сайт и голосовать за то, что не будут вообще смотреть главное спортивное событие четырехлетия😅 НУ-НУ))) Олимпиада будет всегда Олимпиадой, туда все стремятся, со всего мира! Все хотят выиграть золото! А те кто не попал на нее, в пролете, в минусе, не повезло со страной и тд. Это люди обделенные...И те у кого нет возможности нормально посмотреть тоже. Хотя в интернете можно, но это не то. И вообще я заметил Спортсру удаляет сообщения, которые не вписываются в линию партии. Хотя никаких правил они не нарушают. Свободе на спортсе конец, хотя наверное ее никогда и не было в полной мере. Если человек, не может написать, что игры брикс, битвы азиатских чемпионов и прочее подобное г 😅 никому не интересны и просто посмешище, то порталу хана. Думаю что и это сообщение удалят, хотя здесь написана только очевиднейшая правда, понятная всем здоровым головой людям.
Что за бред ты несешь, я не смотрел, например, ни прошлую, ни позапрошлую олимпиады, на что там смотреть? Там смотрибельных соревнований кот наплакал, баскетбол наверное только и то ввиду отсутствия конкуренции, сомнительно, не понимаю людей, которых вставляет смотреть тяжелую атлетику или легкую, смотреть как 10 человек бегут по кругу очень занимательно, ничего не скажешь. Турнир по футболу можно было бы смотреть, если бы там сильнейшие играли, ну, увы, они уже отыграли на Евро
+3
-1
+2
Ответ Dallas Texas
Я вчера смотрел футбольный олимпийский турнир, отличные игры. А потом буду смотреть как играет американский Дрим Тим по баскетболу, Кари, Леброн, Дюрант и другие, будут противостоять крутым сборным. А потом как Джокович будет пытаться выиграть свою первую золотую медаль, битвы за золото в водном поло, гандболе, волейболе. Как лучшие атлеты и спортсмены со всего мира соревнуются за звание лучших! А ты смотришь как соловьи поют, так у кого политика, у тебя или на Олимпиаде? 0
Да кто же тебе запрещает? Не надо своё видение проецировать на других. Я фигею от этого "есть мнение моё и неправильное".
+4
-2
+2
По барабану как то, хоть 99% не будет смотреть. Их выбор
Я обязательно посмотрю как можно больше. Есть россия или нет, без разницы.
+7
-5
+2
Я даже не знаю кто там сейчас и где. Вообще ни одной фамилии. Раньше всех наших знал, помню как рубились в Лондоне в волейболе, что там творил Мусэрский, как наши гандболистки уничтожили Францию и судей в финали в Рио, как Яна Егорян выгрызала себе золото. Помню шикарные забеги гениального Болта, а сейчас даже ни одного имени не назову, кроме теннисистов
+5
-3
+2
Легкая атлетика, плавание, п/о игровых видов спорта интересны всегда
+4
-3
+1
Ответ selso99
На спортивном сайте 38процентов не увлекаются спортом. Спортивная страна, конечно, у нас.
Не смотреть ОИ - значит не увлекаться спортом?))
Допустим, есть любители хоккея, которые не следят за другими видами, их считаем неувлекающимися?)
А сколько еще любителей футбола, которые никогда не смотрят футбольный олимпийский турнир по очевидным причинам)
+5
-4
+1
Ответ Potapson
На самом деле некоторые виды спорта даже при участии в них российских спортсменов вряд-ли много кто смотрел бы. А например лёгкая атлетика интересна даже без участия наших.
Особенно женские прыжки в высоту...
+2
-1
+1
Ответ Валерий З.
Кто будет смотреть плавание на открытой воде на 10 километров в Сене 8 и 9 августа?
Никто! Макрон снялся с соревнований, а без него не интересно! Ведь специально под него, у французов была назначена акция "Насри в Сену"!
+1
0
+1
Ответ Ozz99
Тем более летнюю. Многие домохозяйки смотрят только фк.
Что не так с домохозяйками?
+5
-4
+1
Перестал смотреть спорт в принципе за исключением каких-то решающих матчей или соревнований.
Проще зайти и прочитать результат, посмотреть нарезку. А так пустое сжигание личного времени.
+1
0
+1
прикольно что голоса более-менее равномерно распределились по 3 вариантам, это плюрализм
+1
0
+1
Ответ Dallas Texas
Ты на Марсе живёшь наверное. На эту Олимпиаду куча суперзвезд приехало, некоторых я перечислил выше. Если тебе неинтересно смотреть как они соревнуются за Олимпийские награды, это твое дело, вопрос тогда, что тебя вообще интересует в спорте😅. Но очевидно же, что большинство людей будет следить за этим мировым событием. Олимпиада это престиж! И все командные соревнования будут интересны и смотрибельны! Когда на кону стоят медали олимпиады - зрелище гарантированно. Даже футбол, который является исключением, где чемпионат мира престижнее, все равно собирает звёзд на турнир. Месси, Неймар олимпийские чемпионы, Роналду тоже участвовал. Выиграть олимпиаду это престиж, это на всю жизнь и ни с чем не сравнимо. Поэтому даже миллионеры которые всего добились в спорте приезжают и пробуют выиграть. Джокович в 40 лет сразу после операции на колене, не на отдых отправился, а на Олимпиаду! Наверное потому что там нечего смотреть, и олимпиада не важна😅. А по поводу всяких одиночных видов спорта, они в принципе менее неинтересны. И причем тут олимпиада) Напротив, эти совренование никто бы никогда не смотрел, а на Олимпиаде даже забеги как ты говоришь и заплывы люди смотрят! Потому что там соревнуются лучшие! Это по определению интересно! Главный турнир в спорте. Поэтому дураку очевидно все кто не попал на Олимпиаду или не имеет возможности посмотреть как минимум обделены, а по факту в пролете и лишены шанса приобщиться к поистине всемирному событию, престижному с древних времён!!!
Ну если тебе важно наяривать на суперзвезд то, да, для тебя это событие тысячелетия. Кто не имеет возможности ее посмотреть? ты из пещеры когда вылез? в мире скоростного интернета нет события, которое невозможно было бы посмотреть
+1
-1
0
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