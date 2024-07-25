38% пользователей Sports заявили в опросе, что не будут смотреть Олимпиаду-2024, еще 38% посмотрят выборочно
38% пользователей Sports заявили в опросе, что не будут смотреть Олимпиаду-2024.
Еще 38% ответили, что посмотрят соревнования выборочно, а 24% выбрали вариант «Да, постараюсь смотреть как можно больше». На данный момент в опросе поучаствовали 20 674 человек.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Там выступят лишь 15 российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе.
Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались
Опрос
А вы будете смотреть Олимпиаду-2024?
21559 голосов
Плавание тоже хорошая штука, хоть и дисциплин чертовски много.
Ну и игровые виды спорта: баскетбол, волейбол, гандбол. Баскетбол уже с групп буду глядеть, волейбол и гандбол с плей-оффов, притом эти два вида интересны и мужские, и женские. Тут вот наших сборных будет не хватать.
А, фехтование тоже прикольная тема, хотя и нередко без индикатора хрен поймёшь, кто кого кольнул.
Теннис тоже, конечно, буду отслеживать.
Можно посмотреть борьбы и дзюдо.
Короче, на ОИ всегда есть, что посмотреть.
Я зашел на сайт для своих целей, которые не касаются псевдоолимпиады и увидел опрос.
Или нужно для определенных целей заходить на сайт, чтобы его увидеть?
Я обязательно посмотрю как можно больше. Есть россия или нет, без разницы.
Допустим, есть любители хоккея, которые не следят за другими видами, их считаем неувлекающимися?)
А сколько еще любителей футбола, которые никогда не смотрят футбольный олимпийский турнир по очевидным причинам)
Проще зайти и прочитать результат, посмотреть нарезку. А так пустое сжигание личного времени.