38% пользователей Sports заявили в опросе, что не будут смотреть Олимпиаду-2024, еще 38% посмотрят выборочно

38% пользователей Sports заявили в опросе, что не будут смотреть Олимпиаду-2024.

Еще 38% ответили, что посмотрят соревнования выборочно, а 24% выбрали вариант «Да, постараюсь смотреть как можно больше». На данный момент в опросе поучаствовали 20 674 человек.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже. Там выступят лишь 15 российских спортсменов, допущенных в нейтральном статусе.

Как легально смотреть трансляции Олимпиады-2024 в России. Игры в Париже уже начались