Двукратная олимпийская чемпионка Кэти Арчибальд пропустит Игры в Париже из-за падения в саду
Двукратная олимпийская чемпионка пропустит Игры в Париже из-за падения в саду.
Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кэти Арчибальд сообщила, что получила травму.
«Я споткнулась о ступеньку в саду и умудрилась каким-то образом вывихнуть лодыжку, сломать большеберцовую и малоберцовую кость и порвать две связки», – написала британская велогонщица.
Спортсменка сообщила, что перенесла операцию.
«Мне сказали, что меня не включат [в олимпийскую команду]», – цитирует Арчибальд Sky News.