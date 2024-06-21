Двукратная олимпийская чемпионка Кэти Арчибальд пропустит Игры в Париже из-за падения в саду

Двукратная олимпийская чемпионка пропустит Игры в Париже из-за падения в саду.

Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту Кэти Арчибальд сообщила, что получила травму.

«Я споткнулась о ступеньку в саду и умудрилась каким-то образом вывихнуть лодыжку, сломать большеберцовую и малоберцовую кость и порвать две связки», – написала британская велогонщица.

Спортсменка сообщила, что перенесла операцию.

«Мне сказали, что меня не включат [в олимпийскую команду]», – цитирует Арчибальд Sky News.