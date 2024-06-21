Александр Гусятников: «Власов давно сказал, что не поедет на Олимпиаду – ему не подходит трасса, на приличное место он претендовать не сможет»

Экс-глава ФВСР объяснил отказ велогонщика Александра Власова от Олимпиады.

Власов вошел в число 14 россиян, допущенных к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе. Однако спортсмен отказался от участия в Играх.

« давно об этом сказал, потому что ему на самом деле не подходит трасса. В велосипедном спорте нет стадиона, где дорожка для всех одинакова.

Если ты тяготеешь к горам, то на финише тебе делать нечего. Таких универсалов мало. Власов к ним не относится. Приехав с Йеспером Филипсеном или Мадсом Педерсеном, он им проиграет на финише. Даже у Приможа Роглича он не везде выиграет.

Если поехать, чтобы просто стартовать, это почетная миссия, но не каждый спортсмен может просто занять место. Поэтому он честно сказал, что претендовать на приличное место на этой трассе не сможет.

Думаю, в этой гонке будет много разных отрывов. В какой из них ты попадешь? Создать трудно. Александр посчитал, что просто создавать массовку он не хочет.

Заменить его должен . Он парень хороший, но это просто для старта. Результат он там не покажет и может и не доехать до финиша. Трудно сказать, кто из наших спортсменов смог бы там побороться. У нас совсем короткая скамейка.

Сейчас никто не занимается подготовкой спортсменов, способных попасть в большую профессиональную команду. Соревнования, которые проводит федерация, больше для массовки, чем для подготовки», – сказал Александр Гусятников.