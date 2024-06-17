Чемпион России по ВМХ-фристайлу Ризаев о нейтральном статусе: «Я решил, что мне не нужно ничего подписывать. Условия не корректны по отношению к спортсменам»

Чемпион России 2024 года по ВМХ-фристайлу в дисциплине «рампа» Ирек Ризаев заявил, что не собирается подписывать никаких письменных обязательств для получения нейтрального статуса.

«До лета прошлого года я еще имел возможность выступать на крупных международных стартах, но затем вступили в силу новые правила о допуске при условии получения нейтрального статуса, для оформления которого нужно подписать различные бумаги в международной федерации.

Я для себя решил, что мне не нужно ничего подписывать. Эти условия не корректны по отношению к спортсменам, я считаю. Без флага и гимна своей страны мы выступали на Олимпиаде в Токио, но подписывать какие-то бумаги, это уже перебор.

Нейтральный статус, который нам уже больше года предлагают, совершенно отличается от того, с чем мы выступали раньше. У меня сохраняются прекрасные отношения с ребятами из-за рубежа, с которыми я соперничал раньше. Все райдеры поддерживают меня, а я их. Большинство говорит, что наше отстранение – это полнейший бред, что нам нужно вернуть возможность спокойно выступать.

Чемпионом России в дисциплине «рампа» я стал только во второй раз, конкуренция очень высокая, потому что отечественный BMХ сейчас находится на невероятно высоком уровне. Жалко, что нас не допускают на международные старты, где мы точно смогли бы побороться с сильнейшими зарубежными соперниками. Из-за отсутствия такой возможности я не могу сказать, что нахожусь на пике своей формы. Мне нужна мотивация, и на международных соревнованиях я ее находил.

Мой возраст позволяет быть конкурентоспособным и в следующем олимпийском цикле перед Играми 2028 года в Лос-Анджелесе. Если мне представится возможность выступить там, то сделаю все, чтобы пробиться на Олимпиаду и успешно там выступить. К сожалению, на Играх в Токио я выступал с серьезной травмой, которая не позволила мне попасть на подиум. Но пока я так далеко не загадываю и вообще не хочу зацикливаться на ожидании допуска на Олимпиаду», – сказал Ризаев.