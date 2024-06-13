Директор МОК: «Следим за сооружением катка для хоккея в Милане. Не можем позволить каких-либо задержек, пока все идет очень хорошо»

В МОК рассказали о строительстве хоккейной арены для Олимпиады-2026.

«Мы следим за сооружением нового катка для хоккея в Милане. Мы не можем позволить каких-либо задержек, но все пока идет очень хорошо.

Это будет мультиспортивный объект, очень удачное инвестирование», – сказал исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Напомним, ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду. Игроки лиги принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах НХЛ отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.

В декабре комиссионер лиги Гэри Беттмэн выражал обеспокоенность темпами строительства арены для ОИ-2026.