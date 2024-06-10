«Тур Швейцарии». 2-й этап. Кокар победил, Лампарт лидирует в общем зачете
Француз Бриан Кокар выиграл второй этап веломногодневки «Тур Швейцарии».
«Тур Швейцарии»
2-й этап
Вадуц – Регенсдорф
177,3 км
1. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) – 4.06,39
2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla) – то же время
3. Арнауд де Ли (Бельгия, Lotto Dstny)
4. Брэндон Смит Ривера (Колумбия, INEOS Grenadiers)
5. Руи Коста (Португалия, EF Education – EasyPost)
6. Аксель Лоранс (Франция, Alpecin – Deceuninck)
7. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers)
8. Роджер Адрия (Испания, BORA – hansgrohe)
9. Франческо Бусатто (Италия, Intermarché – Wanty)
10. Стивен Уильямс (Великобритания, Israel – Premier Tech)
Общий зачет (после 2 этапа)
1. Ив Лампарт (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4.11,44
2. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,04
3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,07
4. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, UAE Team Emirates)
5. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)
6. Сэмюэль Уотсон (Великобритания, Groupama – FDJ) – 0,09
7. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – EasyPost)
8. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,11
9. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)
10. Серен Андерсен Краг (Дания, Alpecin – Deceuninck)