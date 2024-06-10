«Тур Швейцарии». 2-й этап. Кокар победил, Лампарт лидирует в общем зачете

Француз Бриан Кокар выиграл второй этап веломногодневки « ».

«Тур Швейцарии»

2-й этап

Вадуц – Регенсдорф

177,3 км

Профиль/Карта

1. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) – 4.06,39

2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla) – то же время

3. Арнауд де Ли (Бельгия, Lotto Dstny)

4. Брэндон Смит Ривера (Колумбия, INEOS Grenadiers)

5. Руи Коста (Португалия, EF Education – EasyPost)

6. Аксель Лоранс (Франция, Alpecin – Deceuninck)

7. (Великобритания, INEOS Grenadiers)

8. Роджер Адрия (Испания, BORA – hansgrohe)

9. Франческо Бусатто (Италия, Intermarché – Wanty)

10. Стивен Уильямс (Великобритания, Israel – Premier Tech)

Общий зачет (после 2 этапа)

1. Ив Лампарт (Бельгия, Soudal Quick-Step) – 4.11,44

2. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,04

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,07

4. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, UAE Team Emirates)

5. (Австралия, Jayco AlUla)

6. Сэмюэль Уотсон (Великобритания, Groupama – FDJ) – 0,09

7. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – EasyPost)

8. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,11

9. Мауро Шмид (Швейцария, Jayco AlUla)

10. Серен Андерсен Краг (Дания, Alpecin – Deceuninck)