«Тур Швейцарии». 2-й этап. Кокар победил, Лампарт лидирует в общем зачете

Теги велошоссе результаты Тур Швейцарии Майкл Мэттьюс Бриан Кокар Ив Лампарт Альберто Беттьоль Томас Пидкок Жоау Алмейда Итан Хэйтер Мауро Шмид Велоспорт

Француз Бриан Кокар выиграл второй этап веломногодневки «Тур Швейцарии».

«Тур Швейцарии»

2-й этап

Вадуц – Регенсдорф

177,3 км

Профиль/Карта

1. Бриан Кокар (Франция, Cofidis) – 4.06,39

2. Майкл Мэттьюс (Австралия,  Jayco AlUla) – то же время

3. Арнауд де Ли (Бельгия, Lotto Dstny)

4. Брэндон Смит Ривера (Колумбия, INEOS Grenadiers)

5. Руи Коста (Португалия, EF Education – EasyPost)

6. Аксель Лоранс (Франция, Alpecin – Deceuninck)

7. Томас Пидкок (Великобритания, INEOS Grenadiers)

8. Роджер Адрия (Испания, BORA – hansgrohe)

9. Франческо Бусатто (Италия, Intermarché – Wanty)

10. Стивен Уильямс (Великобритания, Israel – Premier Tech)

Общий зачет (после 2 этапа)

1. Ив Лампарт (Бельгия,  Soudal Quick-Step) – 4.11,44

2. Итан Хэйтер (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,04

3. Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates) – 0,07

4. Финн Фишер-Блэк (Новая Зеландия, UAE Team Emirates) 

5. Майкл Мэттьюс (Австралия, Jayco AlUla)

6. Сэмюэль Уотсон (Великобритания,  Groupama – FDJ) – 0,09

7. Альберто Беттьоль (Италия, EF Education – EasyPost)

8. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,11

9. Мауро Шмид (Швейцария,  Jayco AlUla)

10. Серен Андерсен Краг (Дания,  Alpecin – Deceuninck)

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