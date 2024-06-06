Александр Власов продлил контракт с немецкой командой Bora-Hansgrohe

Теги велошоссе Bora-Hansgrohe Александр Власов Велоспорт

Велогонщик Александр Власов продлил контракт с Bora-Hansgrohe.

Об этом сообщается на сайте немецкой команды. 

«Очень рад, что контракт продлили. Последние несколько лет я развивался как гонщик. Чувствую себя очень хорошо в Bora-Hansgrohe, здесь хорошая атмосфера в сочетании с профессиональной рабочей этикой.

Так что я рад остаться и продолжать развиваться. Приход Red Bull – очень интересный проект, и я ценю, что команда верит в меня. Я готов выкладываться на полную в ближайшие годы», – сказал 28-летний спортсмен.

Власов выступает за Bora-Hansgrohe с 2022 года. Он становился пятым в генеральной классификации «Тур де Франс», а также выигрывал многодневки «Тур Романдии» и «Вуэльта Валенсии». 

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