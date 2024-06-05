«Критериум Дофине». 4-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом
5 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Критериум Дофине-2024».
4-й этап
Сен-Жермен-Лаваль – Нелиз, Франция
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
34,4 км
Начало – 14.40 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) – 11.45,20
2. Магнус Корт Нильсен (Дания, Uno-X Mobility) – 0,03
3. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 0,04
4. Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe) – 0,07
5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,09
6. Лукас Неруркар (Великобритания, EF Education – EasyPost)
7. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondial) – 0,11
8. Клеман Шампуссен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,13
9. Джулио Чикконе (Италия, Lidl – Trek)
10. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)
11. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)