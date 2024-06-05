«Критериум Дофине». 4-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

Теги велошоссе результаты Критериум Дофине Магнус Корт Нильсен Александр Власов Примож Роглич Джулио Чикконе Клеман Шампуссен Маттео Йоргенсон Карлос Родригес Бруно Армирайл Дерек Джи Велоспорт

5 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Критериум Дофине-2024».

«Критериум Дофине»

4-й этап

Сен-Жермен-Лаваль – Нелиз, Франция

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

34,4 км

Профиль/Карта

Начало – 14.40 по московскому времени.

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Дерек Джи (Канада, Israel – Premier Tech) – 11.45,20

2. Магнус Корт Нильсен (Дания, Uno-X Mobility) – 0,03

3. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ) – 0,04

4. Примож Роглич (Словения, BORA – hansgrohe) – 0,07

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,09

6. Лукас Неруркар (Великобритания,  EF Education – EasyPost) 

7. Бруно Армирайл (Франция, Decathlon AG2R La Mondial) – 0,11

8. Клеман Шампуссен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 0,13

9. Джулио Чикконе (Италия,  Lidl – Trek) 

10. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers)

11. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe)

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