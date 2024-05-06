«Джиро д’Италия-2024». 4-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут с подъемом третьей категории
7 мая пройдет четвертый этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2024».
«Джиро д’Италия-2024»
4-й этап
Акви-Терме – Андора
190 км
Начало – 13.35 по московскому времени.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 11.03,02
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46
3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47
4. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 0,56
5. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – то же время
6. Лоренцо Фортунато (Италия, Astana Qazaqstan) – 1,07
7. Хуан Педро Лопес (Испания, Lidl – Trek) – 1,11
8. Ян Хирт (Чехия, Soudal Quick-Step) – 1,13
9. Алексей Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26
10. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale)