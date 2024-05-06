«Джиро д’Италия-2024». 4-й этап. Гонщики проедут спринтерский маршрут с подъемом третьей категории

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7 мая пройдет четвертый этап веломногодневки «Джиро д’Италия-2024».

«Джиро д’Италия-2024»

4-й этап

Акви-Терме – Андора 

190 км

Профиль/Карта

Начало – 13.35 по московскому времени. 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 11.03,02

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46

3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47

4. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 0,56

5. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – то же время

6. Лоренцо Фортунато (Италия, Astana Qazaqstan) – 1,07

7. Хуан Педро Лопес (Испания, Lidl – Trek) – 1,11

8. Ян Хирт (Чехия, Soudal Quick-Step) – 1,13

9. Алексей Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26

10. Бен О’Коннор (Австралия, Decathlon AG2R La Mondiale)

Cоставы всех команд на «Джиро д’Италия-2024»

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