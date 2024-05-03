Бугаенко о российском гимне после победы в Италии: «Организаторы решили включить его из лучших побуждений. Честно сказать, сам был немножко в шоке»

Теги велошоссе сборная России Виктор Бугаенко Велоспорт

Велогонщик Виктор Бугаенко оценил решение включить ему российский гимн в Италии.

Россиянин Бугаенко ранее стал победителем однодневной гонки «Виченца – Бионде». Спортсмен выступал в нейтральном статусе, но на церемонии награждения ему включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Организаторы решили включить гимн на награждении из лучших побуждений. Честно сказать, сам был немножко в шоке, что включили гимн, для любого спортсмена это важный момент, а мы давно его не слышали на международных соревнованиях. По поводу этой ситуации могу сказать только одно. Я рад что выиграл. Я гонщик и просто хочу соревноваться в честной спортивной борьбе», – сказал Бугаенко.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий