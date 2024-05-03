Бугаенко о российском гимне после победы в Италии: «Организаторы решили включить его из лучших побуждений. Честно сказать, сам был немножко в шоке»

Велогонщик Виктор Бугаенко оценил решение включить ему российский гимн в Италии.

Россиянин Бугаенко ранее стал победителем однодневной гонки «Виченца – Бионде». Спортсмен выступал в нейтральном статусе, но на церемонии награждения ему включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

«Организаторы решили включить гимн на награждении из лучших побуждений. Честно сказать, сам был немножко в шоке, что включили гимн, для любого спортсмена это важный момент, а мы давно его не слышали на международных соревнованиях. По поводу этой ситуации могу сказать только одно. Я рад что выиграл. Я гонщик и просто хочу соревноваться в честной спортивной борьбе», – сказал Бугаенко.