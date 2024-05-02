Российскому велогонщику Бугаенко включили гимн страны после победы в однодневной гонке «Виченца – Бионде»

Россиянин Виктор Бугаенко выиграл однодневную гонку «Виченца – Бионде» в Италии.

Гонка среди велосипедистов до 23 лет прошла 28 апреля. Спортсмены проехали 164,2 км.

Бугаенко выступал в нейтральном статусе. Однако во время церемонии награждения включили гимн России, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Сегодня стало известно, что представители Украины просят провести расследование произошедшего и принять меры «для недопущения подобных инцидентов».