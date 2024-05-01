Александр Власов: «Олимпиада мне не так интересна по рельефу гонок, а вот на чемпионате мира он будет хороший для меня»

Велогонщик Александр Власов высказался о возможном участии в Олимпиаде.

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что россиянин получил нейтральный статус для участия в соревнованиях. Ранее Власов заявлял, что ставит Гранд-туры в приоритет перед Олимпиадой и может не поехать на нее.

«Планы не поменялись, будет видно после «Тур де Франс». Олимпиада по рельефу гонок мне не так интересна, а вот на чемпионате мира будет хороший рельеф для меня. Но это будет видно после «Вуэльты», – сказал Власов.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, чемпионат мира – 21-29 сентября в Цюрихе.