«Флеш Валлонь». Уильямс победил, более 120 гонщиков не финишировали из-за погодных условий

Стивен Уильямс одержал победу в однодневной шоссейной гонке «Флеш Валлонь».

Только 44 гонщики из 175 смогли финишировать в гонке из-за погодных условий – во время гонки спортсмены столкнулись с ливнем, градом и снегом.

«Флеш Валлонь»

Шарлеруа – Юй, Бельгия

198,6 км

Профиль/Карта

Общий зачет

1. Стивен Уильямс (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 4.40,24

2. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – то же время

3. Максим Ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – 0,03

4. Бенуа Конфруа (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale)

5. Сантьяго Буитраго (Bahrain – Victorious, Колумбия)

6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 0,10

7. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)

8. Дориан Годон (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale)

9. Тиш Бенот (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike)

10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis)

Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – не финишировал.