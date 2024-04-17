«Флеш Валлонь». Уильямс победил, более 120 гонщиков не финишировали из-за погодных условий
Стивен Уильямс одержал победу в однодневной шоссейной гонке «Флеш Валлонь».
Только 44 гонщики из 175 смогли финишировать в гонке из-за погодных условий – во время гонки спортсмены столкнулись с ливнем, градом и снегом.
«Флеш Валлонь»
Шарлеруа – Юй, Бельгия
198,6 км
Общий зачет
1. Стивен Уильямс (Великобритания, Israel – Premier Tech) – 4.40,24
2. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – то же время
3. Максим Ван Гилс (Бельгия, Lotto Dstny) – 0,03
4. Бенуа Конфруа (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale)
5. Сантьяго Буитраго (Bahrain – Victorious, Колумбия)
6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 0,10
7. Ромен Грегуар (Франция, Groupama – FDJ)
8. Дориан Годон (Франция, Decathlon AG2R La Mondiale)
9. Тиш Бенот (Бельгия, Team Visma | Lease a Bike)
10. Гийом Мартен (Франция, Cofidis)
Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – не финишировал.