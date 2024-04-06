Екимов об участии в Олимпиаде-2024: «Пускай сами спортсмены определяются. Только потом не спрашивайте с них за измену родине»

Глава ФВСР поддержал инициативу Винер по проведению совета об участии в Олимпиаде.

Ирина Винер предложила провести совет, на котором будет принято решение, участвовать ли российским спортсменам в Олимпийских играх в Париже.

«Ирина Винер правильно говорит, может, надо собраться и выслушать разные мнения, помочь тому же Олегу Васильевичу Матыцину принять государственное решение.

Пускай сами спортсмены определяются, конечно. Только потом со спортсменов не спрашивайте за измену родине, нарушение каких-то там принципов.

Отстраняться от наших спортсменов и провоцировать их на смену гражданства — абсолютно глупая история», — заявил глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

«У нас еще есть время решать. Мы сдали документы на аккредитацию. Дальше будем смотреть. Если корабль развернется так, что все станет неприемлемо на основе каких-то заявлений или государство примет решение, конечно, мы все можем вернуться назад.

Мы — нормальные законопослушные граждане, никто не будет идти вопреки», — цитирует Екимова «СЭ».

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