Федерация велосипедного спорта России отменила соревнования в Крыму.

«Сообщаем, что из-за повышенного уровня террористической угрозы и введенных ограничений на проведение спортивных соревнований, включая велосипедные гонки на шоссе, проведение запланированных на 2024 год на территории Республики Крым соревнований становится невозможным.

В настоящее время нами рассматривается возможность переноса отмененных соревнований, о чем сообщим дополнительно», – говорится в заявлении .