Федерация велосипедного спорта России отменила соревнования в Крыму

Теги велошоссе ФВСР Велоспорт

Федерация велосипедного спорта России отменила соревнования в Крыму.

«Сообщаем, что из-за повышенного уровня террористической угрозы и введенных ограничений на проведение спортивных соревнований, включая велосипедные гонки на шоссе, проведение запланированных на 2024 год на территории Республики Крым соревнований становится невозможным.

В настоящее время нами рассматривается возможность переноса отмененных соревнований, о чем сообщим дополнительно», – говорится в заявлении ФВСР.

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2 комментария
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Ответ imaxim
Ой, а что случилось?
Погода не позволяет..😬
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