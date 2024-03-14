Чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве жены

Теги велотрек велошоссе происшествия сборная Австралии Роан Деннис сборная Австралии жен Мелисса Хоскинс Велоспорт

Чемпиону мира по велоспорту обвинили в непредумышленном убийстве жены.

Как сообщает The Guardian, австралийскому велогонщику Роану Деннису грозит до 15 лет тюремного заключения. Полиция утверждает, что 30 декабря спортсмен, находясь за рулем авто, сбил свою супругу Мелиссу Хоскинс перед их домом в Мединди, на севере Аделаиды.

33-летнему велогонщику предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Суд состоится в августе.

Деннис – бронзовый олимпийский призер Токио-2020 и четырехкратный чемпион мира в велошоссе. Также он является серебряным призером Лондона-2012 и двукратным победителем ЧМ в велотреке.

Его жена Мелисса участвовала в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов и входила в состав сборной Австралии, выигравшей командную гонку преследования на ЧМ-2015 по велотреку.

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2 комментария
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30 декабря - черный день календаря: сначала для Алвеса, потом для Денниса. Подробностей до сих пор нет, как я понимаю.
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До 15 лет за НЕПРЕДУМЫШЛЕННОЕ (то бишь случайное) убийство?
Строго, строго. У нас за умышленное вполне могут всего 7-8 лет дать.
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