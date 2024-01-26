Велосипедистки, пострадавшие в ДТП в Ленобласти в сентябре, вернулись в спорт

Велосипедистки, пострадавшие в ДТП в Ленобласти, вернулись в спорт.

В начале сентября грузовик протаранил группу спортсменок и машину сопровождения на автотрассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Две девочки погибли, еще семеро детей и трое взрослых пострадали.

«Все в строю», – сообщил Вячеслав Ванжин, директор школы-интерната Курортного района «Олимпийский резерв», где продолжают обучение спортсменки.

По его словам, девочки вернулись к учебе и тренировкам еще в прошлом году после того, как прошли необходимую реабилитацию и дополнительно – медицинский осмотр в спортивном диспансере. К тренировкам их допустили с соблюдением всех рекомендаций.

Пострадавший в аварии тренер также продолжает работу.

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