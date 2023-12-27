Анастасия Войнова: «Я не закончила карьеру, набираю форму к следующему сезону. Но не вижу перспективы»

Велогонщица Анастасия Войнова сообщила, что не собирается завершать карьеру.

– серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в командном спринте, четырехкратная чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы.

«Я не закончила карьеру, набираю форму к следующему сезону. Но я не вижу перспективы, потому что я велогонщица, которая выступала на международном уровне. Но я люблю это дело, это моя карьера, которая длится с детства. Но я реалистка и понимаю, что скорее всего у меня в ближайшее время выступить на международном уровне шансов нет.

Так или иначе, я еще не готова закончить карьеру», – рассказала Войнова.