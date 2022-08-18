Ярослава Бондаренко: «Продолжаю жить с надеждой на лучшее, что мы сможем выступить в Париже. Тренируюсь дважды в день»

Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 по BMX Ярослава Бондаренко рассказала, что надеется выступить на Олимпийских играх в Париже.

– Последние два сезона были так себе в плане того, как все складывалось по здоровью. Руку сломала, на Олимпиаде не выступила.

Сейчас в хорошей форме, в хорошем режиме – по две тренировки в день. Готовились к чемпионату России и Спартакиаде, которая пройдет на моем родном велодроме в Марьино.

– Проклинаете мироздание за предыдущие два сезона?

– А уже смысла нет, ничего с этим поделать не могу. Момент был упущен, но жить надо дальше, надо двигаться вперед.

Недавно такая мысль подкралась – раз уж самой не судьба стать олимпийской чемпионкой, может удастся ее подготовить. Но это так, в голове витает, время все-таки идет.

Хотя я и сама пока в деле! Тренируюсь и мотивации мне не занимать.

– Международные соревнования смотрите?

– Мы в своем графике работаем, поэтому не концентрируемся на том, что происходит на зарубежных стартах. Нам надо ставить перед собой четкие цели, а не жить в грезах.

– Никто вам не писал из других сборных?

– Особо ни с кем связь не поддерживаю, знаю, что в целом к нам спокойно относятся. Люди продолжают жить своей жизнью: ну есть мы – и есть, нет нас – и нет.

– Мечта о Париже жива?

– Именно поэтому и продолжаю тренироваться дважды в день. Продолжаю жить с надеждой на лучшее, что мы сможем выступить в Париже, побороться за пьедестал, – сказала Бондаренко.